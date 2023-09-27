Общество

Почти 300 курсантов пройдут военно-спортивную подготовку в отделении центра «Воин»

Новый поток обучения на базе регионального отделения центра «Воин» в Пскове по программе «Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание» стартует 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения центра.

Фото: пресс-служба регионального отделения центра «Воин»

Около 300 курсантов от 14 до 18 лет под руководством шестнадцати опытных инструкторов освоят военно-прикладные навыки по следующим дисциплинам: огневая, тактическая, инженерная подготовка, организация связи, управление БПЛА, тактическая медицина, основы национальной безопасности РФ. Полученные навыки курсанты закрепят в ходе военно-спортивных игр. Занятия будут проходить во внеурочное время три раза в неделю.

При работе с курсантами будут использоваться различные интерактивные формы обучения – VR-технологии, современные тренажеры, лазертаг и другие.

В подготовке второго набора будут задействованы 12 региональных отделений центра военно-спортивной подготовки «Воин». Планируется, что к занятиям приступят почти 3000 юношей и девушек. С ними будут работать более чем 230 инструкторов. По окончании обучения курсанты получат сертификаты.