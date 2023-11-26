Общество

В Госдуме предложили способ выхода России из «демографической ямы»

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила способ для выхода России из демографической ямы. Так, по мнению парламентария, семьи в стране следует побудить к рождению четвертого и пятого детей. Комментарий парламентария привела радиостанция «Говорит Москва».

По задумке депутата, для этого маткапитал, программа которого заканчивается в 2026 году, необходимо сделать бессрочным. Выплаты на каждого следующего ребенка можно увеличивать, к примеру, на 200 тысяч рублей, допустила Нина Останина.

«Я собрала свой комитет, мы вносим поправки в закон о маткапитале, чтобы эта норма была бессрочной, чтобы не думали: мы родим второго ребенка — все, маткапитал не дадут. Второй ребенок — маткапитала остатки, если за первого не получал. Нет, это должна быть прогрессирующая сумма. Первый — сейчас есть 600 тысяч, следующий — не остаток от 600 тысяч, условно говоря, плюс 200, а следующий — 800, а потом миллион, а потом 1 миллион 200 тысяч», — сказала она.

По мнению депутата Госдумы, таким образом у российских семей появится стимул, передает «ОЛента.ру». Год семьи не должен остаться только на бумаге, резюмировала Нина Останина.