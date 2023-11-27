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Общество

С какими проблемами чаще всего приходят подростки к психологу, рассказала специалист

27.11.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Юность – самый нежный, трепетный и сложный возраст, в этот период защита и забота детям нужна очень сильно, хоть они чаще всего даже не показывают вида об этом, рассказала психотерапевт Светлана Попова.

Эксперт, опираясь на свой практический опыт, поделила подростков, которые приходят за помощью, на три большие группы. У всех трёх групп разные потребности и, как следствие, разные запросы к психологу.  

К первой группе относятся ребята, которые любят жизнь, стараются понять её нюансы, разобраться в себе и в отношениях с окружающим миром.

«Запросы таких детей звучат следующим образом: я хочу разобраться в своих эмоциях; я хочу понять людей, с которыми учусь; я хочу понять свою сестру/брата; хочу улучшить свои отношения с близкими. Таких ребят мало, но они есть», - цитирует RuNews24 Попову.

Вторая группа – это уставшая группа подростков. «Их запросы: мне плохо, что делать; мне ничего не интересно и я часто думаю о смерти; я ненавижу учёбу; я ненавижу многих учителей; я постоянно хочу спать; у меня плохие отношения с родителями; я не люблю своего брата/ сестру», - объяснила специалист.

Попова добавила, что это нуждающаяся группа. Таким детям действительно нужна помощь – и чем быстрее, тем лучше.

И третья группа – это манипуляторы. «Их запросы примерно таковы: как сделать так, чтобы мне родители разрешили дольше играть в игры; что мне сделать, чтобы я мог управлять своими сверстниками; как мне сделать так, чтобы мальчик, который мне нравится, влюбился в меня; как мне надо повести себя с родителями, чтобы они купили мне гаджет», - рассказала психотерапевт.  

Как отметила специалист, манипуляторы - это самая интересная группа с точки зрения сложности, так как у таких детей есть чёткая цель и другого им от психолога не надо. При этом цели детей и родителей в этой группе всегда разные, а предлог для психологической консультации может звучать как угодно.

Теги: #подростки #психолог
Источник: Псковская Лента Новостей
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