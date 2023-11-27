Общество

Театрализованный тур городского чемпионата по брейн-рингу прошел в Пскове

Театрализованная битва между троянцами и греками прошла в рамках IV тура чемпионата города Пскова по брейн-рингу в КСК «Супер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

В чемпионате приняли участие ученики девяти школ: СОШ №2, №4, №10, №18, №29, Псковского технического лицея, Псковского Гуманитарного лицея, Центра образования «Псковский педагогический комплекс» и Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Образовательные учреждения поделились на «обороняющихся троянцев» с главнокомандующим Гектором и «нападающих греков», которых возглавил Ахил. Также прошел классический брейн-ринг среди младших классов.

Подобные мероприятия помогают детям в расширении кругозора, развитии коммуникабельности, умении действовать коллективно, брать на себя ответственность и принимать решения, повышать культурный уровень и творческую активность молодежи, добавили в пресс-службе.