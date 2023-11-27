Общество

Кейс-чемпионат соцпроектов «ДоброТворец» пройдет в Пскове

Первый псковский кейс-чемпионат социальных проектов «ДоброТворец» пройдет в Пскове 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в проектном офисе «Команда 2018».

Школы Пскова и Псковского района поборются за звание проектных офисов «ДоброТворец», лучшие практики получат памятные призы, а команда победителей чемпионата выиграет поездку в Москву.

Учащиеся 7-11 классов города и района расскажут о командных мини-проектах в сфере добровольчества и благотворительности, которые им удалось реализовать в течение подготовки к чемпионату. Участникам будет предложен кейс социальной проблемы, решение которой команды презентуют перед экспертным жюри, рассказали организаторы.

Первый псковский кейс-чемпионат проводится в рамках проекта «Центр проектов "ДоброТворец"», реализуемый проектным офисом «Команда 2018» совместно с управлением молодёжной политики и общественных проектов Псковской области при поддержке ресурсного центра всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».