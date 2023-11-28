Общество

Оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» провели псковские росгвардейцы

Оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» провели в Псковской области сотрудники регионального управления Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой ведомства

Профилактическую деятельность провели с целью усиления контроля за оборотом гражданского оружия, выявления и пресечения фактов незаконной охоты, а также выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии совместно с полицией и охотничьими инспекторами проверили 130 владельцев оружия.

В ходе проведения мероприятия выявили пять фактов нарушения законодательства. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, сотрудники Росгвардии провели работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. И, в частности, довели информацию об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, о ношении огнестрельного оружия в состоянии опьянения, и о небрежном хранении оружия.