Общество

Международный математический турнир стартовал в Пскове

Международный математический турнир среди старшеклассников «Кубок памяти А. Н. Колмогорова» проходит в Пскове на базе гимназии №29 сегодня, 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В турнире принимают участие 450 школьников из разных регионов России, в том числе Псковской области.

«Мы принимаем на базе нашей гимназии 450 школьников из разных регионов нашей страны. Это 33 команды, которые решают математические задачи разного уровня, а также участвуют в индивидуальном зачете», — рассказала директор гимназии №29 Елена Синёва.

Координатор математического турнира Ирина Засыпкина рассказала, что среди участников присутствуют школьники из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Тюмени, Уфы.

Участникам предстоит за 5 часов решить 10 задач, после чего они встретятся с жюри, где представители команд должны будут защитить свои методы решения. Уровень задач олимпиадного уровня, отличный как от школьного, так и от университетского уровней.

«Смысл общения ребят между собой - это уважительное отношение, внимание к аргументам, умение отстаивать свою позицию и находить ошибки в чужой позиции. Это умение слушать, умение слышать и в любой ситуации уважать соперника, не важно - выиграл ты или проиграл», - рассказала Ирина Засыпкина.

Кубок призван стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, способствовать профессиональным и дружеским контактам учащихся, математиков и педагогов.

Состязание проводится для школьников 9-11 классов. Основу Кубка составляет турнир математических боев. В жюри входят ведущие специалисты по работе с математически одаренными школьниками, члены жюри Всероссийской олимпиады по математике.