Общество

Псковских подростков призвали соблюдать общественный порядок

Встреча студентов с сотрудником правового отдела регионального управления МВД России по Псковской области прошла в Пскове с целью профилактики правонарушений и воспитания правовой культуры у подростков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В рамках всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых технологий», которая проходит с 26 ноября по 2 декабря, в Псковской областной библиотеке состоялся межрегиональный диалог «Правовое поле». Участники встречи - молодежь Пскова, Рязани, Пензы. Псков представили студенты кооперативного техникума. Взаимодействие с иногородней молодежью осуществлялось через видео-конференц-связь.

В рамках профилактики преступлений и правонарушений среди подростков перед учащимися выступила заместитель начальника правового отдела УМВД России по Псковской области подполковник внутренней службы Виктория Орлова.

Сотрудник полиции напомнила ребятам о нормах уголовного и административного права, об уголовных и административных правонарушениях, о видах наказаний, применяемых к несовершеннолетним, а также об особенностях и порядке привлечения к ним несовершеннолетних.

В ходе проведения беседы подполковник внутренний службы разъяснила подросткам о необходимости соблюдать общественный порядок, уважать права и интересы других лиц, не совершать хулиганских действий. Учащиеся приняли активное участие в беседе. Они сделали вывод о том, что нужно быть законопослушным человеком, не нарушать правила поведения в общественных местах и жить в гармонии с окружающими людьми.