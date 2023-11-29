Общество

Кейс-чемпионат «Добротворец» впервые прошел в Пскове

Первый Псковский кейс-чемпионат социальных проектов «Добротворец» прошел в Пскове 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Ностей сообщили в проектном офисе «Команда 2018».

Фото здесь и далее: проектный офис «Команда 2018»

По итогам чемпионата шесть школ города получили дипломы на право открытия на базе своих учебных заведений проектных офисов «Добротворец».

Ученики 7-11 классов школ города и района рассказали о командных мини-проектах в сфере добровольчества и благотворительности, которые им удалось реализовать в течение подготовки к чемпионату. Участникам был предложен кейс социальной проблемы, решение которой команды презентовали перед экспертным жюри.

Первый псковский кейс-чемпионат проводился в рамках проекта «Центр проектов "Добротворец", реализуемого проектным офисом «Команда 2018» совместно с управлением молодёжной политики и общественных проектов Псковской области при поддержке Ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области и общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».