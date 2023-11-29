Общество

Соцфонд и омбудсмен в Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

Отделение Социального фонда России и уполномоченный по правам человека по Псковской области будут взаимодействовать по вопросам защиты прав жителей региона в области пенсионного и социального обеспечения. Соглашение о сотрудничестве подписали управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова и уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения.

Документ предполагает совместные приёмы граждан и рассмотрение обращений по вопросам социального и пенсионного обеспечения, скоординированные мероприятия по правовому просвещению жителей. Стороны также запланировали проведение круглых столов, семинаров и консультаций по социальным вопросам.