Общество

Андрей Маковский попросил не уменьшать меры поддержки для педагогов в следующем году

Не уменьшать меры поддержки для педагогов в следующем году попросил председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский, выступая на 26-й сессии регионального парламента 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он озвучил громкие предложения, которые звучали в информационном поле в последнее время, в том числе касающиеся невозможности установления одинаковой зарплаты для учителей по всей стране. По его словам, такое недопустимо.

«Мы считаем, что педагоги по всей стране должны получить одинаково высокую заработную плату», - сказал он.

Андрей Маковский напомнил, что руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев выступил с инициативой создания единой ставки.

«Этот Год педагога и наставника, были введены беспрецедентные меры поддержки педагогов», - продолжил он, поблагодарив губернатора Псковской области за такую работу.

Кроме того, депутат обратился к комитету по образованию с просьбой не уменьшать введенные меры поддержки и в следующем году, так как педагоги нуждаются в них на постоянной основе.