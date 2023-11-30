Штатную численность Счетной палаты увеличили в Псковской области

Андрей Михайлов заявил об отсутствии у него претензий к качеству дорог в Псковской области

Туман и умеренный снег прогнозируют в Псковской области 1 декабря

Олег Савельев указал на некачественную работу подрядчиков на дорожных объектах

Почти 3 млрд рублей направили на ремонт улично-дорожной сети и дворов в Псковской области

Губернатор Псковской области поставил задачи по совершенствованию работы с обращениями граждан

43% псковских дорог будут соответствовать нормативам по итогам года

Российские туристы раскупили половину мест в отелях Белоруссии на Новый год