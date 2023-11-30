Штатную численность Счетной палаты увеличили в Псковской области

Численность Счетной палаты Псковской области увеличили на пять единиц. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Пять новых штатных единиц необходимы для реализации полномочий Счетной палаты в Опочецком, Локнянском, Пыталовском, Печорском и Струго-Красненском муниципальных округах.
Таким образом, штатная численность областной Счетной палаты увеличилась с 26 до 31 штатной единицы.