Общество

Итоги конкурса «Мисс УИС - 2023» подвели в Псковском УФСИН

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области завершился первый этап Всероссийского конкурса «Мисс УИС», в котором приняли участие 7 конкурсанток, проходящих службу в подведомственных учреждениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Двухдневные испытания завершились самой зрелищной частью –творческой, которая прошла в актовом зале аппарата управления. В рамках мероприятия участницы продемонстрировали свои навыки в творческих испытаниях: «Реклама профессии», «Конкурс талантов» и «Краса России».

В конкурсе «Реклама профессии» конкурсантки постарались донести через подготовленные заранее видеоролики специфику своей профессиональной деятельности. В конкурсе «Краса России» конкурсантки в национальных костюмах представили свою родину, место, где родилась каждая из них.

В исполненных участницами песнях и танцах члены жюри узнавали районы Псковской области. Завершился конкурс дефиле в вечерних платьях, где каждая из представительниц прекрасного пола показала себя в ярких нарядах.

По итогам ранее проведенных этапов конкурса звание «Мисс УИС» завоевала старший инспектор отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-4 Екатерина Худолий. Номинация «Вице-мисс» присуждена сотруднице ведомства Ольге Пантелеевой.

Обладателем титула «Мисс элегантность» стала референт секретариата аппарата управления Виктория Ложкина, титула «Мисс романтичность» - главный ветеринарный врач ИК-3 Дарья Новик, звание «Мисс улыбка» по праву досталось старшему инспектору организационно-аналитической группы СИЗО-1 Анастасии Кирсановой, а звание «Мисс Грация» присудили младшему инспектору дежурной службы СИЗО-2 Татьяне Ивановой. Еще одна номинация «Мисс очарование» присуждена старшему инспектору организационно-аналитической группы ИК-6 Анастасии Степановой. Она же отмечена и специальным призом от членов жюри.

Все победительницы, призеры и участницы награждены дипломами и цветами, Екатерина Худолий – короной «Мисс УИС». Теперь девушке предстоит принять участие в отборе на Всероссийский этап конкурса «Мисс УИС», который состоится в следующем году.