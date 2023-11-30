Елена Даньшова: Пора вернуться к нормальному русскому языку

Меры по защите русского языка на сегодняшний день необходимы. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова озвучила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она отметила, что на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию они с коллегами приняли решение, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ЕГЭ по русскому языку был убран из зачета для поступающих на технические специальности.
«На мой взгляд, это преступление. Вы же понимаете, что это будет потерянное поколение? Ни в одной стране, по-моему, до такого пока еще не додумались. Родной язык сдают везде», - подчеркнула депутат.