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Общество

Овощные маркетплейсы появятся в России

01.12.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

В Совфеде разработали и внесли в Госдуму законопроект, который вводит понятие «фермерская продукция» и позволяет создавать агроагрегаторы — предприятия, которые будут закупать продукцию у фермеров, перерабатывать и заниматься ее сбытом. Ключевой момент в этом вопросе обозначил первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин: предпочтение в создании подобных структур должно отдаваться сельхозкооперативам, а спекулянты должны вообще остаться вне поля этого полезного начинания.

Кроме того, на совещании в Совфеде 30 ноября участники предложили развивать еще ряд перспективных каналов сбыта фермерских товаров, в том числе через онлайн-продажи на специально созданных при участии Минсельхоза маркетплейсах. Но в этом случае нужно решить вопросы логистики, пишет «Парламентская газета». 

По данным Росстата, на долю личных, подсобных и других индивидуальных хозяйств на селе и в городских поселениях, а также россиян, имеющих земельные участки в садоводческих и огороднических некоммерческих организациях, приходится 22 процента произведенной продукции в сфере растениеводства, 30 процентов в животноводстве. При этом доля хозяйств населения в совокупном производстве картофеля составила 65 процентов, овощей — 50 процентов, молока — 36 процентов.

В то же время, отметил Сергей Митин, следует иметь в виду, что 87 процентов малых и микропредприятий составляют хозяйства с численностью от 5 до 15 человек. Понятно, что таким небольшим предприятиям добиваться сбыта своей продукции на ярмарках, рынках, в сетевых магазинах или в каких-то небольших магазинчиках достаточно сложно. Все-таки их задача, как правило, состоит в выращивании или растений, или животных, переработке их первичной, пояснил сенатор.

Он добавил, что в стране насчитывается свыше 20 тысяч микро- и малых сельских предприятий и около 120 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств, а также индивидуальных предпринимателей. А это почти 92 процента от всех зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей страны. К этому стоит еще прибавить 20 миллионов личных подсобных хозяйств населения. И все они в той или иной степени испытывают трудности со сбытом.

Основные доступные для селян каналы, напомнил Сергей Митин, — это рынки и ярмарки. Но данные Росстата свидетельствуют, что количество розничных рынков в стране неуклонно снижается. С 2007 года их количество сократилось в 6,5 раза. Если ранее их насчитывалось около 6 тысяч, то сейчас всего 816.

При этом количество сетевых магазинов растет, и сегодня только крупный ритейл представлен в стране 65 тысячами магазинов, доступ на полки которых для малых сельхозпроизводителей затруднен. «Ведь договор даже не могут составить эти небольшие компании. Я могу сказать откровенно, что и здесь, у сидящих за столом, не каждый тоже этот договор сумеет быстро составить. Надо будет на это потратить определенное время, иметь навыки, некую такую упорность и усидчивость, чтобы этот договор на 20 листах составить», — подчеркнул сенатор.

Поэтому год назад председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам вместе с профильными министерствами, отраслевыми сообществами при участии представителей торговых сетей проработать возможность создания дополнительных каналов реализации фермерской продукции. Итогом стал законопроект, который нормативно определяет понятие фермерской продукции, а также агроагрегатора и поясняет, какие меры господдержки могут оказать фермерам региональные власти.

По словам замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза Ренаты Бибарсовой, мерами адресной поддержки сегодня охвачены и крестьянские фермерские хозяйства, и кооперативы, а с прошлого года и личные подсобные хозяйства.

«В этом году 13 миллиардов у нас ушло на адресную поддержку. Это 5 видов грантов, субсидий и, соответственно, все центры компетенции, про которые тоже много говорят и которые на сегодня оказывают информационно-консультационную поддержку малым формам хозяйствования. На следующий год мы планируем увеличение практически до 15 миллиардов рублей. Соответственно, мы надеемся, что еще большее количество участников сможет получить меры господдержки. При этом министерство вводит еще один грант — для вновь созданных сельхозпотребкооперативов», — отметила чиновница.

Но чтобы закрыть потребности армии малых сельхозпроизводителей, этого все же недостаточно. Нужно развивать электронные площадки дистанционных продаж, считают в Минпромторге. Представитель ведомства Сергей Лобанов заявил, что онлайн-формат как новый канал дистрибуции стал в последнее время популярным. По сравнению с доковидными временами объемы продаж здесь выросли в 5 раз.

В Россельхозбанке также в интернет-торговле видят перспективное направление. Здесь уже создан маркетплейс на платформе «Свое родное», который предоставляет полностью бесплатный сервис по торговле фермерской продукцией, подтвердил зампред кредитной организации Денис Константинов. По его словам, преимущество маркетплейса в том, что площадка охватывает практически всю территорию страны. «У нас на сегодня активно пользуются этим сервисом уже больше миллиона покупателей. Больше 11 тысяч фермеров также активно продают свой продукт через этот сервис. Мы себе как задачу поставили вовлечь в эту торговлю еще более 200 тысяч фермеров», — добавил он.

Но для того, чтобы развиваться дальше, нужно решить вопрос логистики «по доставке фермерской продукции до конечного потребителя, который существенно влияет на стоимость».

Менее массовый, но тоже потенциально перспективный канал сбыта овощей и фруктов — прямая работа с потребителем в рамках организованного потока туристов, посещающих фермерские хозяйства. Для этого уже создана платформа «Свое За городом», где активно развивают сельский туризм.

Источник: Псковская Лента Новостей
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