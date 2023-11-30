Общество

Шубы и пончо не прошли таможенный контроль на границе РФ в Псковской области

Меховые шубы не прошли таможенный контроль на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Пятнадцать женских меховых изделий (теплые шубы, полушубки и пончо) различных размеров не задекларировала гражданка России. Вещи женщина везла в Молдавию.

Гражданка не заполнила пассажирскую таможенную декларацию и не предъявила сотрудникам таможенного поста МАПП Бурачки новые меховые изделия. В результате таможенного досмотра в багаже обнаружена верхняя одежда различного ассортимента и размерного ряда.

По словам женщины, шубы она приобрела в Москве и везла их в Молдавию своим многочисленным родственникам, предварительно удалив этикетки с маркировкой.

Псковские таможенники приняли решение отнести партию меховых изделий к товарам не для личного пользования. По факту недекларирования товара по установленной форме возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Меховые изделия изъяты и направлены на стоимостную экспертизу.