Общество

Новогодняя игрушка «Барс» от псковской мастерской украсит главную ель на ВДНХ

Новогодняя игрушка «Барс» от мастерской «Псков резной» украсит главную ель международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На ёлке развесят игрушки из всех регионов России — она станет собирательным образом страны в преддверии Нового года.

Барс — один из главных символов Псковской области. Псков издревле является западным форпостом России, крепость выдержала десятки осад. Могучий и грозный барс указывает на готовность дать отпор врагу, храбрость и мужество псковичей, отметили в правительстве.

1 декабря 18 национальных Дедов Морозов России дадут старт началу зимы и зажгут 360 тысяч огней на 90 елях — это главная ель выставки и 89 деревьев от регионов страны. Там представлена ель и от Псковской области.