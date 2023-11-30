Навыки стрельбы отработали сотрудники псковского «Гепарда»

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области во время планового занятия по огневой подготовке совершенствовали практические навыки владения оружием.. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Практические стрельбы являются основной формой проведения занятий по огневой подготовке и направлены на поддержание и совершенствование навыков владения оружием бойцами спецподразделений Росгвардии.
В ходе занятий спецназовцы выполнили нормативы по стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Ярыгина, пулемета «Печенег» и снайперской винтовки. Росгвардейцы поражали цели на различных дистанциях в считанные секунды.
По итогам стрельб каждый участвовавший в них сотрудник ведомства получил рекомендации по дальнейшему совершенствованию своих навыков.