Общество

Случаи заражения ВИЧ стали чаще выявлять у мужчин в Псковской области

134 случая заражения ВИЧ зафиксировали в Псковской области в 2023 году, всего носителей заболевания в регионе 1 379. Об этом врач-эпидемиолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Валентина Яковлева сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«За 2023 год в Псковской области зафиксировали 134 случая заражения ВИЧ, из них 98 псковичей, всего - 1 379 человек. За одиннадцать месяцев заболеваемость выросла на 16 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - рассказала Валентина Яковлева.

Она добавила, что в 2022 году среди зафиксированных случаев заражения было 49% женщин и 51% мужчин. В 2023 году количество выявленных случаев заражения среди мужчин значительно выросло.

«В этом году оказалась, что женщин 35,3%, а мужчин - 64,7%. В этом году мужчин больше обследовалось в связи с СВО. Обычно мужчины обследуются реже», - заметила Валентина Яковлева.

Чаще всего люди заражаются в возрасте от 30 до 49 лет, однако фиксировались случаи заболевания в 60 и более лет.

«Заболевание зафиксировано у 22 детей, они стоят на учете пожизненно. За этот год есть одно вертикальное заражение. Чаще всего люди заражаются половым путем, гетеросексуальным, примерно 5% – при внутривенном введении наркотиков», - уточнила врач.

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.