Общество

СМИ сообщили о тайной свадьбе Юлии Пересильд

Познакомившиеся на съемках картины «Вызов» актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд и ее коллега Михаил Тройник поженились, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на источник Telegram-канала «Героиня Татлера».

Предположительно, актеры зарегистрировали свои отношения в одном из столичных ЗАГСов. Сами артисты пока не подтверждали сообщения.

Официальный брак и для Михаила, и для Юлии стал первым. Пересильд воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя.

Как отмечает издание, накануне Учитель перестал скрывать свою 26-летнюю избранницу Софью Меледину. Вместе пара появилась на светской премьере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором одну из ролей сыграла дочь Учителя и Пересильд Анна.

О романе Пересильд и Тройника стало известно в ноябре 2022 года через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже актриса публично подтвердила отношения.