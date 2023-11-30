Общество

Жители Псковской области рассказали депутату Госдумы о волнующих их вопросах

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провел прием граждан. В пятницу, 1 декабря, в режиме видеосвязи он обсудил с жителями Локнянского, Бежаницкого и Новоржевского районов несколько вопросов. Два обращения касались реализации программы догазификации.

«Первая ситуация. Жительница Локни рассказала о срыве сроков подключения ее дома к газу. Срок исполнения договора истекает в конце этого месяца, - написал депутат в своем Telegram-канале. - Вторая ситуация.

Жительница Бежаниц рассказала, что у нее уже второй год не получается оформить документы для подведения газа к ее дому и дому сына и для заключения комплексного договора.

Она вынуждена второй раз проводить межевание земельного участка — сначала около дома, а теперь и под дом. Кроме того, по просьбе заявительницы разъяснил ей порядок пользования льготой на подключение газа, она положена ее сыну – участнику СВО».

Александр Козловский пообещал подготовить соответствующий депутатский запрос на имя исполнителя госпрограммы газификации.

«Жительница Жадриц Новоржевского района подняла проблему постоянного отключения электроэнергии в деревне. Об отключениях, которые происходят практически через день, жителей никто не предупреждает. Эта ситуация сказывается на работе местной школы, детского сада, водонапорной башни, магазина и частных домов. В период отключения люди часто остаются без воды, так как насос перестает функционировать. Проработаем проблему. Выясним, с чем связаны отключения, зафиксируем информацию о каждом факте.

По этому вопросу направлю депутатский запрос в Псковэнергосбыт", - сообщил Александр Козловский.