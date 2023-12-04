Общество

«Тесто – фантастика!»: псковичка смогла выйти в финал кулинарного поединка Ивлева и Агзамова

Шеф-повар из Пскова Надежда Пандреева стала участницей третьего сезона кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Программа вышла в эфире телеканала вечером 4 декабря.

«Такая маленькая и хрупкая дюймовочка, а уже шеф-повар», - подметил в ходе кастинга профессиональный кулинар-кондитер Ренат Агзамов. Фото здесь и далее: скриншоты программы / «Пятница!»

31-летняя псковичка, чтобы выйти в первый тур, представила на суд Константина Ивлева и Рената Агзамова свекольник с сорбетом из черной смородины.

«Не хватает хрена и горчицы. Бледненько. Черносмородиновый сорбет не добавил яркости. Я говорю вам: "Нет"», – сказал Ренат Агзамов.

«Свекольник, на мой взгляд, отвратительный, – высказался следом шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев. – Объясню, почему. Это форма нарезки – брёвна». Он посоветовал натирать ингредиенты на крупной тёрке, чтобы масса становилась более мягкой.

«Но своим коллегам-поварам я всегда даю второй шанс – попробовать и раскрыть себя. То, что вы готовите… Вы имеете на это полное право. Вы – творец. Мы имеем право на свои дурные фантазии. Я вам говорю: "Да"», – добавил Константин Ивлев.

Таким образом псковичка вошла в состав команды Ивлева. В ходе первого этапа участникам предстояло приготовить блюдо французской кухни – сыр из дичи по рецепту классика русской кулинарной литературы Елены Молоховец.

Надежда Пандреева в итоге представила на суд шефа другое блюдо. «Меня смутило, что вы сказали приготовить по рецепту русской женщины… Я пошла немножко не в том направлении. Приготовила вам медальоны с говядиной, печенью (фуа-гра) и соусом демиглас. По рецепту там еще должно быть картофельное пюре с сыром», – рассказала псковичка.

Константин Ивлев сделал ей несколько замечаний: для говядины Россини надо не варить мясо, а жарить. При этом фуа-гра пожарено правильно.

«Блюдо само по себе вкусное. Но не то. Главное – это вкусно. И соус ты сделала шикарный. Молодец», – похвалил в итоге Константин Ивлев псковского шеф-повара.

Несмотря на то, что псковичка не приготовила блюдо по техническому заданию, ее мастерство помогло ей пройти во второй тур кулинарного поединка.

Затем участники команды Ивлева получили новое задание – приготовить тимбаль.

Ренат Агзамов выразил сомнение, что тимбаль в исполнении псковички будет вкусным. «Хотя форма, кстати, самая правильная при запекании – конусная», – похвалил он.

После того, как прославленный кондитер попробовал изделие псковички, он поменял своё мнение. «Ой, какое тесто хрустящее. М-м… Самая ароматная начинки среди трёх участниц. Тесто – фантастика! Вы ближе всех приблизились к техническому заданию. И по начинке – ярко выраженный вкус фруктов. Удивительно! У всех были одни и те же продукты. И насколько разное качество! Плюс по тесту вопросов вообще нет. Чистая "песочка" во всей красе. Она у вас не дубовая, не мягкая, она идеальная для начинки. У Надежды изделие безупречное», – сказал он.

Благодаря успеху во втором туре Надежда Пандреева вышла в заключительный этап: четырем финалистам предстояло приготовить блюдо с сыром. Выбор псковички остановился на сырном крем-супе.

Затем последовала слепая дегустация, в ходе которой Константин Ивлев и Ренат Агзамов не знали, кем именно из финалистов приготовлено блюдо.

Первым шефы стали оценивать сырный крем-суп в исполнении псковички.

«Сделан с большими нарушениями», - сказал Константин Ивлев. «Я бы сказал не с большими, а с очень большими», - дополнил коллегу Ренат Агзамов.

Победителем проекта в итоге стала другая участница – домохозяйка.

«Я знаю свои нарушения – это неправильная консистенция супа. Думала, что выведу вкусом своё блюдо, но, к сожалению, нет», – объяснила Надежда Пандреева.