Калькулятор депрессии для снижения рисков самоубийств разработали в России

Новую методику для диагностики состояний депрессии представила команда Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России.
Это онлайн-калькулятор, который дает возможность специалистам в течение 3-5 минут произвести обследование пациента. В случае выявления опасных состояний, результаты такой экспресс-диагностики смогут служить отправной точкой для обсуждения проблемы со специалистом, пишут «Известия».
По словам специалиста, в мире статистика случаев смертности, связанных с депрессией, постоянно увеличивается. Ученые предполагают, что в следующем десятилетии это заболевание выйдет на первые позиции по количеству спровоцированных им летальных исходов.