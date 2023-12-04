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Новогодний автобус «ДедМоробус» будет курсировать по Великим Лукам

Новогодний автобус «ДедМоробус» (0+) будет курсировать по городу Великие Луки 23 декабря с 13:30 до 18:00. В ходе данного мероприятия Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи проедут по всем районам города и поздравят жителей и гостей Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Великих Лук

Во время следования автобус будет совершать остановки, во время которых будет проходить представление. Кроме того, юные великолучане смогут получить сладкий сюрприз.

Маршрут новогоднего автобуса с Дедом Морозом и Снегурочкой:

13:30 – 13:50 – улица Малышева, 13 (территория, прилегающая к Городскому дому культуры имени Ленина);

14:10 – 14:25 – площадь Рокоссовского (территория, прилегающая к Великолукскому драматическому театру);

14:45 – 15:15 – улица Вокзальная (сквер напротив торгового центра «Апельсин»);

15:30 – 15:50 – сквер на пересечении улицы Дьяконова и проспекта Гагарина);

16:05 – 16:25 – больничный городок (территория перед родильным домом и детской городской больницей);

16:40 – 16:55 – парк «Петровский»;

17:05 – 17:35 – Луки-парк;

17:45 – площадь Ленина.

С 18:00 до 19:00 в этот же день, 23 декабря, на площади Ленина состоится театрализованное представление «Новый год. РФ».

Ранее сообщалось, что искусственную новогоднюю ель доставили в Великие Луки.

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Напомним, новогодний салют запустят в Великих Луках в ночь на 1 января. Также в городе на площади Ленина 23 декабря пройдёт праздник новогодней ели.