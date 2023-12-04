Новогодний автобус «ДедМоробус» будет курсировать по Великим Лукам

Новогодний автобус «ДедМоробус» (0+) будет курсировать по городу Великие Луки 23 декабря с 13:30 до 18:00. В ходе данного мероприятия Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи проедут по всем районам города и поздравят жителей и гостей Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Фото: администрация Великих Лук
Во время следования автобус будет совершать остановки, во время которых будет проходить представление. Кроме того, юные великолучане смогут получить сладкий сюрприз.
Маршрут новогоднего автобуса с Дедом Морозом и Снегурочкой:
С 18:00 до 19:00 в этот же день, 23 декабря, на площади Ленина состоится театрализованное представление «Новый год. РФ».
Ранее сообщалось, что искусственную новогоднюю ель доставили в Великие Луки.
Напомним, новогодний салют запустят в Великих Луках в ночь на 1 января. Также в городе на площади Ленина 23 декабря пройдёт праздник новогодней ели.