Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Олегом Савельевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним актуальные вопросы повестки регионального парламента. Каково отношение гостя студии к реформе местного самоуправления, которая идет в регионе? Как работают ТОСы на территории округа №12? Как Олег Савельев оценивает минувший сезон дорожных ремонтов? Чем можно помочь участникам СВО? Как продвигается догазификация в родном для гостя студии Куньинском районе? Об этом и многом другом - в эфире.

Трансляция завершена.