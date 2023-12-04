Общество

Как в куньинской деревне с помощью ТОСа появилась «Поляна сказок», рассказал Олег Савельев

Каких успехов добились активисты ТОС «Ущицы» в Куньинском районе, рассказал депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас в поселке Ущицы отремонтировали Дом культуры. Тогда инициативная группа решила привести территорию в порядок. Субботник провели, но дальше нужны были деньги. Без создания ТОСа ничего бы не сдвинулось с места. В первый год ничего не выиграли, руки не опустили, потом победили. 200 тысяч потратили только на закупку материала, остальное сделали все своими руками», - рассказал депутат.

Так, активистам удалось создать зону семейного отдыха «Поляна сказок».

«Они не остановились на достигнутом. Получили потом 400 тысяч, провели дальнейшее благоустройство. Недавно появилась крытая сцена. Работы будут продолжаться, планы обширные и значительные», - заключил депутат.

Напомним, по итогам V Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» первого места в номинации «Укрепляем мир общинами» был удостоен ТОС «Ущицы» Куньинского района.