Общество

Сотрудники Псковского музея-заповедника приняли участие в реставрационной выставке в Москве

В Москве в здании типографии Сытина с 30 ноября по 3 декабря проходила выставка «ПРОреставрцию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях», в которой приняли участие и сотрудники Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На выставке были представлены реставрационные компании, научно-исследовательские институты, производители реставрационных материалов, профильные учебные заведения и музеи.

Формат мероприятия вместил в себя соревнования молодых реставраторов, лектории, библиотеку, мастер-классы, дискуссионную площадку.

Псковские реставраторы представили доклад-презентацию об основных направлениях работы отдела научной реставрации и консервации музейных фондов.

Темп развития технологий в области реставрации, предреставрационных исследований чрезвычайно высок. Меняются не просто методики, меняются сами подходы к реставрации. В живом общении специалисты находят ответы на вопросы, имеют возможность поделиться опытом и достижениями.