Общество

«Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах 2023 года и планах «Горводоканала». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 декабря. Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как уходящий год сложился для предприятия, и о планах на следующий год.

На каком этапе находятся работы по строительству водозабора в микрорайоне «Псковкирпич»? Что сейчас происходит на площадке, где строится станция умягчения воды? Как коллектив водоканала справлялся с аварийными ситуациями? Каковы перспективы по инвестиционной программе «Горводоканала»? Об этом и многом другом — в эфире.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.