Общество

Призванные на службу в Росгвардию псковичи приняли присягу в Петербурге

Церемония принятия военной присяги состоялась в специальном моторизованном полку Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированном в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие юноши, призванные из Псковской и Ивановской областей, а также из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Из Псковской области на службу в воинские части Росгвардии призвано 32 молодых человека. Они прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация, подчеркнули в ведомстве.

Для многих юношей служба по призыву перспективна тем, что по ее окончании они получат ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии и смогут пойти на контрактную службу в управление Росгвардии по Псковской области, добавили в региональном управлении.