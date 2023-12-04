Общество

Выгодные месяцы для отпуска и больничного назвали в СОЦПРОФ

В календарном году есть месяцы, когда ходить в отпуск и на больничный выгодно — выплаты будут больше. Но бывают и невыгодные периоды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Расчет отпускных производится из среднего дневного заработка. Он начисляется за последние двенадцать календарных месяцев, делением суммы заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

Однако в расчет не включают выходные и праздники — только рабочие дни, а их число в разные месяцы не одинаково. Выгоднее брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, а невыгодно в том, где их меньше.

Например, в самом «богатом» на праздники месяце — январе — всего 17 рабочих дней. При расчете отпуска стоимость рабочего дня выше, но праздники не учитываются. Значит, отпускные будут ниже. Поэтому выгоднее взять отпуск в августе или октябре, когда число рабочих дней максимальное.

Другая ситуация с больничными — если в отпуск работник идет по графику, то временная нетрудоспособность может наступить в любое время. Тем не менее, можно оценить, в какие периоды выплаты больше. Для этого важно понимать, что размер зависит от страхового стажа — чем он больше, тем выше процент среднего заработка, который начисляют по больничному. Максимальные 100% (но не выше установленной планки) можно получить при страховом стаже от восьми лет.

При этом оплата больничного, если он приходится на праздники и выходные дни, производится в полном объеме. Но в большинстве случаев больничный выгоден, если у работника в предыдущие два года зарплата была большой, а сейчас значительно уменьшилась.