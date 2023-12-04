Общество

Мисс и Миссис Псков 2023 наградили победительниц конкурса «Миссис Великий Новгород»

Мисс и Миссис Псков 2023 наградили победительниц конкурса «Миссис Великий Новгород 2024», финал конкурса семьи и материнства состоялся 3 декабря. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

«Самую красивую замужнюю участницу в Новгородской области выбирали из 24 финалисток проекта. В рамках конкурсной программы девушки продемонстрировали свое дефиле, семейный творческий конкурс, видео-визитки и вечерние наряды», – рассказали организаторы.

Псков и Псковскую область представляла большая делегация титулованных псковичек во главе с директором фестиваля «Мисс и Миссис Псков» Николаем Королевым. Среди делегатов были:

Mrs. GrandMa Planet 2020 Светлана Шумейко;

Мисс Псков 2023 Лиана Васильева;

Миссис Псков 2023 Евгения Морозова;

Мисс Псков 2021 Дарья Холмова;

Миссис Псков 2023 grandma Татьяна Макарова;

Миссис Псковская область 2023 Александра Линникова;

Мисс Псковская область 2023 Алина Волетова;

Гран-при Миссис Псков 2023 Светлана Петрова;

Вице-Мисс Псков 2023 Анна Мосолова;

1-ая вице-Миссис Псков 2023 Элеонора Патина;

Мисс Псков Русская краса 2022 Карина Емельянова;

Миссис деловая женщина 2023 Виктория Истомина;

Миссис Псков Фото 2023 Наталья Львова.

В рамках гостевого визита псковские королевы стали участницами жюри и приняли участие в церемонии награждения по итогам конкурсной программы. Также девушки приняли участие в королевском дефиле в рамках мероприятия. Николай Королев и Светлана Шумейко стали почетными членами жюри 19 конкурса среди замужних женщин в Великом Новгороде.

Победительницей конкурса стала Юлия Ткаченко.

Стоит добавить, что помимо делегации из Пскова, Великий Новгород посетили королевы из Санкт-Петербурга, в том числе Миссис Ленинградская область 2023 Есения Степовая и Миссис Санкт-Петербург 2023 Людмила Рожнёва.

Москву представила большая делегация во главе с президентом фонда «Планета женщин» и директором конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Аллой Маркиной и действующей «Миссис Россия 2023» Жанной Специальной.

Мероприятие проходило в концертном зале Новгородской филармонии - в Новгородском кремле.