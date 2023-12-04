Мисс и Миссис Псков 2023 наградили победительниц конкурса «Миссис Великий Новгород 2024», финал конкурса семьи и материнства состоялся 3 декабря. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили организаторы конкурса.
Фото здесь и далее: Татьяна Савраева
«Самую красивую замужнюю участницу в Новгородской области выбирали из 24 финалисток проекта. В рамках конкурсной программы девушки продемонстрировали свое дефиле, семейный творческий конкурс, видео-визитки и вечерние наряды», – рассказали организаторы.
Псков и Псковскую область представляла большая делегация титулованных псковичек во главе с директором фестиваля «Мисс и Миссис Псков» Николаем Королевым. Среди делегатов были:
В рамках гостевого визита псковские королевы стали участницами жюри и приняли участие в церемонии награждения по итогам конкурсной программы. Также девушки приняли участие в королевском дефиле в рамках мероприятия. Николай Королев и Светлана Шумейко стали почетными членами жюри 19 конкурса среди замужних женщин в Великом Новгороде.
Победительницей конкурса стала Юлия Ткаченко.
Стоит добавить, что помимо делегации из Пскова, Великий Новгород посетили королевы из Санкт-Петербурга, в том числе Миссис Ленинградская область 2023 Есения Степовая и Миссис Санкт-Петербург 2023 Людмила Рожнёва.
Москву представила большая делегация во главе с президентом фонда «Планета женщин» и директором конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Аллой Маркиной и действующей «Миссис Россия 2023» Жанной Специальной.
Мероприятие проходило в концертном зале Новгородской филармонии - в Новгородском кремле.