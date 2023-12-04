Общество

Греф раскрыл цифру клиентов и акционеров в Сбербанке

Сегодня в Сбере 108 миллионов клиентов из числа физических лиц и 3,2 миллиона клиентов-юридических лиц. Об этом рассказал в своей выступлении на «Дне инвестора» глава банка Герман Греф, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба банка.

По его словам, за три года (время реализации прошлой стратегии) количество клиентов-физлиц выросло на 10 миллионов, а юридических лиц, компаний, увеличилось на 500 тысяч.

«Мы столкнулись с последствиями пандемии, с беспрецедентными санкциями, потерей международных активов, заморозкой активов, мы с толкнулись с уходом всех вендеров, которые обеспечивали нашу устойчивость и долгие годы работы наших систем, мы столкнулись с беспрецедентным уровнем кибератак. И оглядываясь назад, я могу сказать, что мы достойно прошли через все эти испытания. И я еще раз хочу поблагодарить нашу команду за четкость, точность, скорость реакции, поиск решений нестандартных задач и слаженность взаимодействия. Еще раз хочу сказать большое спасибо нашим акционерам за то, что вы верите в нас, и нас за этот период стало около 2 миллионов. Хочу поблагодарить наших клиентов. Спасибо, что вы с нами. Количество наших клиентов за этот сложнейший период времени увеличилось», - сказал Греф в своей речи.