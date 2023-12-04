Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 8 декабря

Специалисты Адвокатской палаты Псковской области примут участие во Всероссийском дне бесплатной юридической помощи «Адвокаты - гражданам» 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.
В соответствии с решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ ежегодно, ко Дню юриста, проводится Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты - гражданам». В этот день адвокаты предоставляют бесплатную юридическую помощь всем обратившимся гражданам. Вопросы могут касаться любой отрасли права.
Всероссийский день бесплатной юридической помощи состоится 8 декабря с 10:00 до 17:00 в дистанционном формате. Специалисты Адвокатской палаты Псковской области, участвующие в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, практикующие, как в городе Пскове, так и в районах Псковской области окажут бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования.
График дежурства адвокатов, привлекаемых к участию при проведении всероссийского дня бесплатной юридической помощи в дистанционном формате:
|
ФИО адвоката
|
Номер мобильного телефона
|
Оксана Аброськина (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-921-216-29-65
|
Марианна Ахметова (Коллегия адвокатов Псковской области «АдвокатЪ») – Псков
|
+7-911-697-72-16
|
Саида Аллахвердиева (Коллегия адвокатов «Независимая») – Псков
|
+7-911-369-85-99
|
Игорь Бондаренко (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-363-51-83
|
Генрих Буре (Адвокатский кабинет)
|
+7-906-223-10-00
|
Константин Винча (Коллегия адвокатов «Независимая») – Псков
|
+7 905-295-01-23
|
Марина Гаркуша (Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия») – Псков
|
+7-911-351-30-05
|
Светлана Донец (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-351-35-66
|
Алексей Звягин (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
7-911-693-00-62
|
Анна Здановская (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-394-21-84
|
Анна Иванова (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-905-575-21-10
|
Роман Каширин (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-953-254-22-22
|
Сергей Малов (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-393-98-63
|
Татьяна Мартынова (Псковская городская коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-363-41-10
|
Алексей Пыхтин (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-953-234-34-00
|
Александр Мухин (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-881-11-16
|
Виктория Михайлова (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-367-89-55
|
Виктор Попов (Адвокатский кабинет) – Псков
|
+7-911-350-28-25
|
Роман Пилипенко (Межреспубликанская коллегия адвокатов)
|
+7-931-903-16-18
|
Павел Тельнов (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-362-67-27
|
Денис Тихонов (Псковская областная коллегия адвокатов) – Псков
|
+7-911-886-40-32
|
Марина Ушакова (Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ») – Псков
|
+7-953-230-15-11
|
Евгений Осейков (Великолукский городской филиал ПОКА) – Великие -Луки
|
+7-911-362-07-49
|
Сергей Плаксий (Великолукский городской филиал ПОКА) – Великие -Луки
|
+7-943-733-57-77
|
|
Олег Петренко (Коллегия адвокатов Псковской области «Правозащита») – Великие-Луки
|
+7-911-350-35-98
|
Татьяна Хабарова (Адвокатский кабинет) – Великие-Луки
|
+7-911-363-02-61
|
Владимир Данилов (Бежаницкий филиал ПОКА) – Бежаницы
|
+7-921-110-48-93
|
Ирина Дорошева (Гдовский филиал ПОКА) – Гдов
|
+7-921-000-92-59
|
Николай Иванов (Дедовичский филиал ПОКА) – Дедовичи
|
+7-921-004-91-81
|
Елена Колчева (Куньинский филиал ПОКА) – Кунья
|
+7-909-575-52-49
|
Константин Муравьев (Красногородский филиал ПОКА) – Красногородск
|
+7-953-248-08-83
|
Александра Кузнецова (Псковская областная коллегия адвокатов) - Дно
|
+7-964-313-71-72
|
Ольга Агафонова( Невельский филиал ПОКА) – Невель
|
+7-911-392-34-87
|
Вячеслав Гришановский (Новосокольнический филиал ПОКА) – Новосокольники
|
+7-953-232-31-30
|
Наталия Круглова (Опочецкий филиал ПОКА) – Опочка
|
+7-911-391-54-04
|
Николай Дорожкин( Островский филиал ПОКА) – Остров
|
+7-911-693-15-96
|
Михаил Канаев( Порховский филиал ПОКА) – Порхов
|
+7-911-371-95-16
|
Татьяна Жданова (Печорский филиал ПОКА) – Печоры
|
+7-953-234-00-89
|
Виталий Кожухов (Филиал ПОКА г. Пскова) – Плюсса
|
+7-921-503-00-01
|
Ольга Криворученко (Пушкиногорский филиал ПОКА) - Пушкинские горы
|
+7-921-113-99-91
|
Михаил Леонов (Пыталовский филиал ПОКА) – Пыталово
|
+7-911-698-33-11
|
Юлия Коновалова (Себежский филиал ПОКА) – Себеж
|
+7-911-359-48-40