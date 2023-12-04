Общество

Всероссийский день бесплатной юридической помощи пройдет в Псковской области 8 декабря

Специалисты Адвокатской палаты Псковской области примут участие во Всероссийском дне бесплатной юридической помощи «Адвокаты - гражданам» 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

В соответствии с решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ ежегодно, ко Дню юриста, проводится Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты - гражданам». В этот день адвокаты предоставляют бесплатную юридическую помощь всем обратившимся гражданам. Вопросы могут касаться любой отрасли права.

Всероссийский день бесплатной юридической помощи состоится 8 декабря с 10:00 до 17:00 в дистанционном формате. Специалисты Адвокатской палаты Псковской области, участвующие в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, практикующие, как в городе Пскове, так и в районах Псковской области окажут бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования.

График дежурства адвокатов, привлекаемых к участию при проведении всероссийского дня бесплатной юридической помощи в дистанционном формате: