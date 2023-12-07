Общество

Выставка ко Дню Конституции откроется в Псковском музее-заповеднике

В Псковском музее-заповеднике ко Дню Российской Конституции, который будет отмечаться 12 декабря, подготовлен выставочный комплекс. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На выставке будут представлены тексты Конституций разных лет (1918, 1925, 1937, 1978 годов и ныне действующая Конституция РФ 1993 года), значок, почтовая марка и почтовый конверт, выпущенные в честь этого дня. Познакомиться с материалами выставочного комплекса можно будет в зале «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» по адресу: улица Некрасова, дом 7.

Напомним, Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года.