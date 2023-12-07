Общество

Активисты самоуправлений в Псковском районе завершили работы над проектами в этом году

Активисты самоуправлений (ТОС) в Псковском районе завершили работы над проектами в этом году. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В своих постах неоднократно рассказывала про те позитивные дела, которые реализуют активисты самоуправлений совместно с представителями волостей. Вот еще один пример такой работы», - написала глава района.

ТОС «Мечта новоселов» совместно с администрацией сельского поселения «Середкинская волость» завершили реализацию проекта «Долгожданный сквер».

Выполнены работы по планировке территории. Также установлены беседки, скамейки и урны. На эти мероприятия в рамках областного конкурса ТОС было выделено 195 тысяч рублей.

«Хорошо потрудились, молодцы!» - заключила Наталья Федорова.