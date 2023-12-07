Общество

Стая собак кидается на людей в псковской деревне Тямша

Стая собак бегает по улицам деревни Тямша Псковского района. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот здесь и далее из видео Валерии Ивановой / «Инцидент Псков»

Судя по видео, стая состоит из восьми собак. По словам автора видео, некоторые из них нападают на людей.

Ранее сообщалось, что пять собак бегают по улице Новгородской в микрорайоне Пскова Любятово.

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Как сообщил Псковской Ленте Новостей временно исполняющий обязанности председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов, на сегодняшний день отлов собак в Пскове производят по заявкам — их можно подавать в управление городского хозяйства в письменном виде или по телефону: 29 14 99.