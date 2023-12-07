Общество

В Псковской области приобрели 13 квартир для врачей с начала года

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области завершил работу по приобретению квартир для врачей-специалистов в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Фото здесь и далее: комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

6 декабря комиссия комитета совместно с представителями Дедовичской районной больницы осуществила приемку двухкомнатной квартиры в Дедовичах.

Всего с начала года для обеспечения служебным жильем врачей приобрели 13 квартир в Пскове, Великих Луках, Порхове, Пушкинских горах и Дно.