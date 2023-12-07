Общество

В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19

Впервые за последние три года в России отмечается объединение подъема гриппа и коронавирусной инфекции, это несёт дополнительные риски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски», — сказала Анна Попова журналистам.

Она отметила, что количество заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ в РФ превысило 1 миллион человек.

Количество обращающихся по поводу ковида тоже увеличивается, уточнила Попова. По ее словам, увеличивается количество госпитализированных, растёт и тяжесть заболевания, пишет РИА Новости.