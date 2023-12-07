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Общество

Проживающие в Псковской области защитники и жители блокадного Ленинграда получат выплату

07.12.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

Ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в конце этого года получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным. Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Знаменательная дата будет отмечаться в следующем году 27 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения СФР.

Социальный фонд осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года. На учете в Псковском отделении СФР состоят 148 ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, и стала одним из самых страшных преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. За время осады погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 млн горожан.

Бесплатный номер телефона центра дистанционного обслуживания граждан отделения СФР по Псковской области для консультаций по вопросам выплат: 8 800 200 00 98.

Теги: #блокада ленинграда #выплаты #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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