Общество

Экскурсию в Музей радио организовали для школьников псковские полицейские

Полицейские совместно с общественным советом при УМВД России по городу Пскову организовали для семиклассников средней общеобразовательной школы №1 имени Л. М. Поземского экскурсию в Музей радио. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по городу Пскову

Музей радио, который открылся в Пскове 29 ноября при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, радушно встретил юных посетителей. Здесь ребята окунулись в неповторимую обстановку прошлого века, а также ощутили неподдельную гордость за талантливые изобретения своих соотечественников.

Экскурсию, посвященную истории отечественной науки и техники, провел администратор музея Валерий Гусев.

Из экспонатов первого зала, где разместились теле- и радиоприемники, магнитолы, фото- и кинотехника, особый интерес у школьников вызвал диапроектор. А во втором зале юноши и девушки осмотрели представленные разнообразные проигрыватели и магнитофоны, прослушали граммофонные пластинки. Визит в музей оставил только положительные впечатления у учащихся, добавили в пресс-службе.