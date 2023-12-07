Общество

Псковичам предлагают послать письма усопшим через умирающих людей

Объявление об оказании услуг по отправке писем усопшим появилось в Пскове. Фотографию с листовкой разместили в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Отправляем письма усопшим», - говорится в объявлении.

Журналист «МК в Пскове» позвонил по указанному телефону, чтобы выяснить подробности. Трубку взял мужчина. Он пояснил, что может передать послание умершим, для этого заказчику нужно прислать текст сообщения и заплатить определенную сумму.

«Мы находим людей при жизни, которым осталось недолго, и они согласны взять письма с собой. Вы присылаете нам файл со своим письмом, мы его распечатываем, упаковываем. Вы получаете фото, что мы его распечатали и упаковали. Когда будет отправка, мы пришлем фотографию», - рассказал он и добавил, что письма кладут в гроб. Стоит такая услуга 740 рублей.

При отправке письма нужно указать данные получателя: ФИО и годы жизни. Важно, что письмо должно занимать не более 10 страниц, поскольку письма большего объема в конверт не помещаются. На вопрос журналиста, не против ли таких услуг родственники умирающих, мужчина пояснил, что у них берут согласие.

Также он отметил, что при желании можно написать письмо умершим домашним животным. «В принципе, почему нет», - сказал мужчина. В ходе диалога выяснилось, что он не из Пскова, работает удаленно, а людей, которым «недолго осталось», ищут в разных городах.