Общество

Кадровую ситуацию в учреждениях здравоохранения Псковской области обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 7 декабря. На этот раз разговор был посвящен обсуждению кадровой ситуации в учреждениях здравоохранения Псковской области.

Каких специалистов не хватает в поликлиниках, больницах региона и в скорой помощи? Какие меры поддержки предоставляют медработникам в регионе? Много ли в Псковской области работает специалистов из других регионов? На каких направлениях трудятся выпускники медколледжей? На эти и многие другие вопросы ответила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова.