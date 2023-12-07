Общество

Противопожарная тренировка прошла в Псковском филиале университета ФСИН России

Противопожарная тренировка по эвакуации людей из административных зданий и жилых помещений прошла сегодня в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В течение десяти минут в зданиях Псковского филиала университета проходила эвакуация людей на безопасное расстояние. На территорию образовательной организации прибыли 4 единицы пожарной техники ГУ МЧС России по Псковской области. По легенде учений в огне многоэтажного учебного корпуса оказались люди, которые не сумели вовремя покинуть здание.

В результате проведенных в образовательной организации учений жертв и разрушений не было, все «пострадавшие» спасены, план тушения многоэтажного здания филиала отработан в полном объеме.

«Проведение тренировок по эвакуации людей позволяет проконтролировать, насколько прочно усвоен порядок действий во время пожара. Понимая, что организация тренировок по эвакуации персонала является важнейшим шагом на пути к пожарной безопасности, личный состав филиала проводит эти мероприятия ежеквартально. Результаты такой работы показывают, что с каждым разом действия курсантов и сотрудников образовательной организации становятся более слаженными», – подвела итоги заместитель начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк.