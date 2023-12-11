Общество

Лидеры псковского облсовпрофа посетили выставку-форум «Россия»

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с председателем Общественной палаты Псковской области Натальей Горбачёвой посетили стенд Псковской области на Международной выставка-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Выставка-форум открылась 4 ноября в День народного единства. Событие посвящено главным достижениям всех регионов России в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве, транспорте и продлится до весны следующего год.

Форум «Россия» представляет регионы со всей страны. Каждый субъект на своем стенде показывает и рассказывает о своих достижениях.

«Мы посетили много стендов. И надо отметить, что величие выставки поражает. Здесь ощущается мощь и величие нашей страны. Масштаб этого патриотического мероприятия завораживает! Псков, по моему мнению, в числе лучших стендов. Здесь и история, и великолепный интерактив, и всё для того, чтобы познакомиться с нашей древней псковской землей. Представили наши профсоюзные санатории и базы отдыха. Несомненно, в результате этой выставки на Псковщину приедет еще больше туристов. Ждем в гости!» - прокомментировал посещение выставки Игорь Иванов.