Общество

Псковские цирковые артисты завоевали серебро на международном фестивале «На языке мира»

Псковские артисты стали призерами фестиваля, в котором приняли участие цирковые коллективы из 10 стран мира. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина

Групповой антипод «Зима» под руководством Ирины Михайловой из Пскова взял «серебро» Международного детского и молодежного циркового фестиваля «На языке мира» в Туле.

«От души поздравляю народный коллектив "Псковский цирк" с заслуженной победой!» - обратился к призерам глава города.