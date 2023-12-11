Псковские цирковые артисты завоевали серебро на международном фестивале «На языке мира»

Псковские артисты стали призерами фестиваля, в котором приняли участие цирковые коллективы из 10 стран мира. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина
Групповой антипод «Зима» под руководством Ирины Михайловой из Пскова взял «серебро» Международного детского и молодежного циркового фестиваля «На языке мира» в Туле.
«От души поздравляю народный коллектив "Псковский цирк" с заслуженной победой!» - обратился к призерам глава города.