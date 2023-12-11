Общество

Псковскому технопарку «Кванториум» исполнилось 5 лет

Технопарк «Кванториум» в Пскове отпраздновал свое пятилетие 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Комитета по образованию Псковской области

Мероприятие посетили более 300 человек. Гости смогли познакомиться с проектами технопарка, поиграть в робофутбол, поуправлять квадрокоптером, понаблюдать за научными опытами, попробовали рисовать пластиком. А завершился торжественный день кванторианским концертом.

«Кванториум Псков» входит в федеральную сеть детских технопарков. На данный момент открыто 135 детских технопарков в 80 субъектах РФ.

В «Кванториуме» дети имеют возможность изучить лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и многое другое.