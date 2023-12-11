Общество

Книгу о подвигах сотрудников уголовно-исполнительной системы получила Псковская областная библиотека

Заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук встретился с заместителем генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Екатериной Ануфриевой, чтобы передать в дар издание ФСИН России, посвященное подвигам восьми бойцов спецподразделений уголовно-исполнительной системы, удостоенных звания Героя Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Игорь Кучмук отметил, что издание выпущено ограниченным тиражом и является уникальным, так как коллектив авторов впервые в истории пенитенциарного ведомства наиболее полно, по воспоминаниям родных и сослуживцев, рассказал в жанре очерка о судьбах героев и наследии, оставленном ими в сердцах людей. Он также подчеркнул, что Алексей Ширяев – настоящий пример мужества, отваги и бескорыстного служения долгу и родине.

В свою очередь Екатерина Ануфриева сказала, что книга «Сотрудники УИС – Герои России» займет достойное место в библиотечной экспозиции, посвященной воинам-героям РФ, и станет для молодого поколения примером гражданского долга и правильным жизненным ориентиром.

Напомним, Алексей Ширяев служил в отряде специального назначения УИН Минюста России по Псковской области, неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. 8 марта 2000 года, действуя в составе штурмовой группы, уничтожил два пулемётных расчёта боевиков. Прикрывая отход товарищей, накрыл своим телом брошенную боевиками гранату и был смертельно ранен. Указом президента Российской Федерации 27 октября 2000 года младшему лейтенанту внутренней службы Алексею Ширяеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.