Общество

Итоги детского конкурса «Вместе против коррупции» подвели псковские следователи

Итоги конкурса детского рисунка «Вместе против коррупции» подвели в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области в Международный день борьбы с коррупцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В конкурсе приняли участие дети сотрудников следственного управления и воспитанники подшефного Центра помощи детям города Пскова.

По итогам творческого состязания выбраны победители и призеры в каждой возрастной категории, которыми стали учащаяся средней общеобразовательной школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова Виктория Астратенок, учащаяся Гуманитарного лицея города Пскова Алиса Першина, учащаяся средней общеобразовательной школы №13» Полина Щербенко, учащиеся центра образования «Псковский педагогический комплекс» №25 Петр Федюнин и Надежда Федюнина, учащаяся средней общеобразовательной школы №9 имени А. С. Пушкина» Светлана Садрутдинова.

Участников конкурса в торжественной обстановке наградили почетными грамотами и сладкими подарками. Лучшие работы будут представлены на выставке, организованной в здании следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.