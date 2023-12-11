Общество

По просьбе родителей суд ужесточил наказание псковской учительнице за издевательства над детьми

Уголовное дело в отношении учителя начальных классов Псковской инженерно-лингвистической гимназии, которого ранее осудили за причинение тяжкого вреда здоровью двух учеников, рассмотрели в апелляционном порядке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ранее учителя признали виновной в совершении шести преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в том числе педагогическим работником или другим работником образовательной организации), и двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Педагогу назначили наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы.

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Законные представители несовершеннолетних потерпевших в апелляционных жалобах указали, что назначенное наказание чрезмерно мягко. Суд удовлетворил жалобы частично, усилил назначенное основное наказание и на основании части 3 статьи 47 УК РФ назначил дополнительное наказание.

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На основании части 2 и части 4 статьи 69, части 1 статьи 71 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно педагогу назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 2 года 6 месяцев.

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Из описательно-мотивировочной части приговора исключено указание суда на применение положений части 5 статьи 62 УК РФ, и указание на учет мнения потерпевших о назначении наказания.

В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.