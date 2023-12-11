Общество

Большая часть россиян хочет провести Новый год дома

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, что в этом году 47% опрошенных решили провести новогодние каникулы в кругу семьи и друзей. Из всех респондентов 31% собирается отправиться в путешествие, из этого числа 16% посетят города России.

Аналитики сервиса проанализировали среднюю стоимость поездки в российский город. Например, доехать до Ярославля на поезде можно за 2,5 тысяч рублей, пишет RuNews24.

Около 8% россиян решили провести Новый год на берегу морского побережья. Средняя стоимость перелета на Пхукет составляет 60 тысяч рублей, можно найти номер отеля за 4 тысячи рублей.

Порядка 7% соотечественников проведут новогодние каникулы на лыжных курортах. Для этих целей россияне могут отправиться на горнолыжный курорт России — Шерегеш.

26% жителей России проведут праздники дома: люди хотят полежать на диване, вкусно поесть и посмотреть сериалы. 12% респондентов хотят пересмотреть традиционную новогоднюю киносагу «Гарри Поттер». Потратить новогодние каникулы на поиск нового хобби хотят 9% респондентов.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Сколько вы готовы потратить на новогодний стол?»